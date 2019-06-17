بعد نجاح حفل حماقي.. تركي آل الشيخ يُفجر مفاجآت جديدة للمواطنين

نشر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من احتفالات موسم جدة، مفجرا مفاجآت للمواطنين.

وبينت المقاطع والصور التي نشرها “آل شيخ”، مظاهر احتفالات موسم جدة بمشاركة بعض الفنانين.

ونشر آل شيخ مقطع لقاعة “ميوزيك هول” في جدة، حيث تقام الحفلات الغنائية، كما تضمن أحد المقاطع مختلف فعاليات موسم جدة الترفيهية والحفلات المختلفة.

وكشف آل شيخ، عن حفل لـ عاصي الحلاني ووليد الشامي في القطيف يوم الخميس 20 يونيو الجاري، كما أعلن عن تنظيم حفلات في القطيف أيضا لـ عبد الله الرويشد ومساعد البلوشي، يوم الجمعة 21 يونيو.

وفجر تركي آل شيخ مفاجأة للجمهور، وقال عبر حسابه على فيسبوك: “نظرًا للنجاح الكبير لحفلة حماقي النهاردة … قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس.. وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة”.