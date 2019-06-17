بالفيديو.. ريهام سعيد: دينا الشربيني بقت ملهمتي

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أن الفنانة دينا الشربيني أصبحت ملهمة بالنسبة لها .

وأضافت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا "المذاع علي فضائية "الحياة"، أنه بعد أن تم إتهام دينا الشربيني في قضية وتم الحكم عليها بالسجن لمدة عامل

كامل ، خرجت من السجن ولمع إسمها مرة أخري في عالم التمثيل .

وأوضحت "سعيد"، أنه إقترن إسم دينا الشربيني بالمطرب الكبير عمرو دياب ، حيث يجمعهم الأن إرتباط

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فني ، والجميع الأن يتحدث عنها في مواقع التواصل الإجتماعي .

وقالت "سعيد"، :" دلوقتي كل الناس بقت بتتكلم عن دينا الشربيني ، بعد ما كانوا بيتريقوا عليها بسبب رقصة كيكي ، وده بيؤكد أن دوام الحال من المحال ، وربنا ممكن يبدل الحال في ثانية ".

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