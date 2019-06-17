هبة مجدي تغني لعمرو دياب في فيديو من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هبة مجدي جمهورها بمقطع فيديو قديم لها من مرحلة الطفولة.

الفنانة المصرية ظهرت في المقطع وهي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات فقط، وكانت تغني أغنية “بالحب اتجمعنا” للفنان عمرو دياب”.

وتقول كلمات الأغنية: “بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا والليلة أول أعيادنا، آدي طريق أمجادنا وادي السمر ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا، آه آفريقيا”.

هبة أرفقت الفيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “أكتوبر 1992.. كان عندي أربع سنوات”، وقد أبدى عدد كبير من جمهورها إعجابهم بالمقطع.

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وكانت الفنانة المصرية هبة مجدي قد وجهت مؤخرا رسالة اعتذار لصديقتها الفنانة مي كساب، لعدم تمكنها من حضور حفل إطلاق ألبومها الجديد “أنا لسة هنا”، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “حبيبتي واختي وصاحبتي الجدعة اللي دائماً جنبي فكل حاجة في حياتي”.

وأضافت: “انا آسفة أني معرفتش أكون جنبك أنا ومحمد في يوم افتتاح ألبومك.. ألف مبرووووووووك يا نجمة يا موهوبة يا أجمل أم .. تستاهلي كل النجاح و التوفيق دائماً يارب”.

مي ردت على رسالة هبة، بقولها: “انتي عارفه انتي غاليه عندي اد ايه وطبعا كان نفسي جدا تبقو معايا انتي ومحمد بحبك ومتشكره وممتنه لاسفك لانك اختي حبيبتي اللي بحبها كأنها من دمي ربنا ما يحرمنيش منك أبدا ولا من حبك ليه ويخليكي لمحمد ودهب”.