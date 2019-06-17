عامر خان يجمع بين زوجتيه السابقة والحالية في صورة عائلية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

على الرغم من انفصال الفنان عامر خان عن زوجته رينا دوتا Reena Dutta منذ فترة إلا أنهما لا زالا يرتبطان بعلاقة ودية، ومبعث ذلك ظهور دوتا في الاحتفال الذي أعده عامر خان لوالدته زينات حسين في عيد ميلادها.

في صورة عائلية خاصة ورسالة مؤثرة شاركها خان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، علق قائلا: “عيد ميلاد سعيد لأجمل امرأة على وجه الأرض!”، حيث ظهر جميع أفراد الأسرة ، بما فيهم عامر ، وهم يرتدون قمصانًا سوداء عليها وجه زينات مطبوع في الصورة.

Advertisements

في اللقطة المتداولة بصورة كبير على شبكة الانترنت، نستطيع أن نشاهد عامر يقف وراء والدته جنبا إلى جنب مع زوجته كيران راو على اليسار وابنته ايرا على اليمين ، يمكن أيضا رؤية زوجته السابقة رينا وابنه جنيد يقفان على أقصى اليسار.

وشوهد كذلك أخوات عامر نيكات خان وفرحات خان كجزء من الصورة العائلية، كما لم يغب ابن عامر الأصغر آزاد وهو يجلس أمام جدته على الأرض.

آخر مرة شوهد فيها عامر كان في فيلم Thugs of Hindostan، والذي فشل في الأداء بشباك التذاكر، كما قام ببطولة الفيلم أميتاب باتشان وكاترينا كايف وفاطمة سناء شيخ.