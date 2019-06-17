محمد حماقي يتألق في حفل غنائي كبير بجدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد حماقي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم جدة، بالسعودية، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهوره الذي يجمع بين الجنسين.

محمد حماقي، قدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، ووسط تفاعل كبير من الجمهور معه.

وبعد دقائق قليلة من انتهاء الحفل، أعلنت إدارة هيئة الترفية بالسعودية عن تنظيم حفل غنائي أخر للفنان محمد حماقي، خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وذلك بعد النجاح الذي حققه حفله مساء أمس السبت ضمن فعاليات موسم جدة.

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وعبر حماقي، عن سعادته بهذا القرار وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام” قائلا: “مبسوط جدا إني هاشوفكم تاني واستنوا مفاجأة كبيرة شكرا أخويا وصديقي معالي المستشار تركي آل الشيخ”.

وكان محمد حماقي قد أشعل الحفل بباقة مميزة من أفضل أغانية التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معه طوال الحفل.

يذكر أن موسم جدة، شهد استضافة عدد من النجوم المصريين ومنهم الفنان عمرو دياب، وتامر حسني، ومن المقرر أن تغني عليه شيرين عبدالوهاب، في الأيام المقبلة.