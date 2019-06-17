كيفانج تاتليتوج في جولة تسوق مع زوجته في أحدث ظهور لهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» في أحدث ظهور له مع زوجته، منسقة الأزياء باشاك ديزر خلال جولة تسوق جمعتهما في مركز التسوق استينيا بارك.

كيفانج دخل لأحد محلات الملابس لمدة 15 دقيقة، ثم زار أحد متاجر المنتجات الإلكترونية مع زوجته، ثم غادر النجم الوسيم مركز التسوق سريعاً، حيث اعتذر بلطف للمعجبين الذين أرادوا التقاط صور تذكارية برفقته، كذلك رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين.

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يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.