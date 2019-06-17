دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بلقطات من ولادتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعيد ميلاد ابنتها “غزل” من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، والذي يوافق يوم 16 يونيو.

الفنانة المغربية شاركت جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها على “إنستجرام”، رصد لحظات من ولادتها لابنتها، ومراحل مختلفة من عمرها منذ ولادتها وحتى الآن.

دينا وجهت تهنئة خاصة لابنتها، بقولها: “نور عيني انتي أميرة قلبي الصغيرة كل عام وانتي بألف خير عيد ميلاد سعيد بنتي لغزاله 16/6.. يا عمري انتي عيد ميلاد سعيد”.

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يُذكر أن دنيا بطمة احتفلت بزفافها على مدير أعمالها البحريني محمد الترك عام 2013، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى “غزل” عام 2017.

وخضعت دنيا بطمة مؤخرا لجلسة تصوير جديدة رافقت فيها ابنتها الوحيدة «غزل»، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.

نجمة Arab Idol اختارت أن تظهر وابنتها بنفس الإطلالة، حيث ارتدت الأم وابنتها «جلابة» أنيقة تم تصميمها خصيصاً لهما، حيث حملت «جلابة» دنيا صورتها، كما تضمنت «جلابة» غزل صورة لها أيضاً.

دنيا حرصت على الظهور بشكل عفوي في أوضاع مختلفة مع ابنتها، حيث غلب على الجلسة أجواء رمضانية مبهجة، وقد ارفقت الفنانة الصور بتعليق كتبت فيه: «أجمل مافي الكون ربي يحميها يا رب .. يا بِنَات يا بنات يا بنات الي مخلفش زوزوااات مشبعش من الحنيه ومدقشي الحلويات»، حيث نالت الصور وإطلالة الفنانة وابنتها اعجاب فانز بطمة.