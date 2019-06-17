أين تقضي بورجو بيريجيك عطلتها الرومانسية مع زوجها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اخذت الفنانة التركية بورجو بيريجيك أجازة من تصوير مسلسلها الجديد «الغراب»، وقررت السفر فيها مع زوجها إمره ياتكين خارج إسطنبول، للمتعة والاسترخاء بعيداً عن عيون الباباراتزي.

بورجو اختارت إيطاليا، حيث سحر وجمال الحضارة، والطقس المميز، وقد حرصت النجمة التركية على مشاركة محبيهل بلقطات من أجواء أجازتها، عكست مدى سعادتها واستمتاعها بوقتها هناك.

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يُذكر أن بورجو بيريجيك من مواليد 1989 في مدينة أنطاليا، بدأت حياتها الفنية عام 2007 من خلال مشاركتها في مسلسل «مفتول العضلات»، ثم شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها «حريم السلطان» عام 2011، كما تألقت عام 2014 ببطولة مسلسل «مسألة شرف»، أمام النجم التركي كرم بورسين، كما تضاعفت شهرتها وجماهيريتها بنجاحها في مسلسل «أغنية الحياة».

مسلسل «8 أيام» كان آخر عمل درامي عُرض لبورجو بيريجيك قبل «الغراب»، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي الشهير بـ«مؤيد».

على الجانب الشخصي، احتفلت بورجو بيريجيك بزفافها يناير 2016، على الفنان إمره ياتكين في أحد افخم فنادق تركيا.