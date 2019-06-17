شيرين عبدالوهاب تهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على تهنئة محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 27 والذي وافق 15 يونيو.

ونشرت شيرين عبدالوهاب، رسالة خاصة لمحمد صلاح، عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، قالت فيها: «كل سنة وإنت ناجح وفخر للمصريين، كل سنة وإحنا بنشوف نفسنا فيك».

وكان لاعبي المنتخب قد احتفلوا بعيد ميلاد محمد صلاح، وأعدوا احتفالًا خاصًا به داخل المعسكر استعدادًا لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل.

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اللاعب المصري، كان قد ساند شيرين عبدالوهاب، بعد قرار وقفها عن الغناء في مصر، من قبل نقابة المهن الموسيقية المصرية، على خلفية تصريحاتها خلال إحيائها حفل غنائي في البحرين.

وقالت شيرين خلال إحيائها حفل غنائي في دبي: «من يومين صحيت الصبح على مكالمة تليفون من حد أنتم بتحبوه جدا، اتصل بيا وقالي إحنا بنحبك وخليكِ جامدة.. وكان محمد صلاح».

من ناحية أخرى، حصل محمد صلاح، على جائزة “الحذاء الذهبي” التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، فضلا عن كونه أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، محرزاً أول ألقابه مع نادي ليفربول الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.