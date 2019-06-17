لحظات خاصة لميريام فارس مع نجلها في أحدث ظهور له.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها مع طفلها جايدن في أحدث ظهور له.

وظهرت ميريام خلال الفيديو وهي تلهو مع طفلها بإحدى الألعاب على الهاتف، وعلقت عليه قائلة: “عندما يعلمني جايدن كيف ألعب لعبته المفضلة”.

يذكر أن ميريام فارس، رزقت بطفلها جايدن، من زوجها رجل الأعمال داني متري، وذلك في 2016، واكتفت بنشر الصور الأولى له بعد ولادته وبعدها امتنعت عن نشر أي صور له تنفيّذا لوصية أحد المقربين منها حتى لا يصاب بالحسد.

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من ناحية أخرى، تستعد ميريام فارس لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، يوم 23 يونيو المقبل.

يُذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

وكانت ميريام فارس، قد أعلنت مؤخرًا عن إلغاء حفلها الذي كان مقررًا إقامته في الكويت وذلك بسبب سوء التنظيم، في الوقت الذي أشيع عن منعها من دخول الكويت، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه.