محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح بسبب «جرادة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض فنان العرب، الفنان السعودي محمد عبده، لموقف محرج، خلال إحيائه حفل غنائي كبير في منطقة القصيم.

فخلال اندماج الفنان السعودي في الغناء، وقفت حشرة “جرادة” على جبينه، وظلت تتحرك على جبينه، رافضة أن تتركه.

فنان العرب ظل محافظا على هدوئه، وواصل الغناء بتركيز كبير احتراماً لجمهوره، ثم قام بعد ذلك بنزعها عن جبينه وأبعدها عنه، وسط ضحكات جمهوره.

وكان فنان العرب قد أتم عامه ألـ 70 منذ أيام قليلة، وحرصت الفنانة السورية أصالة على تهنئته حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “وللغالي القدوة القدير المُحترم.. أستاذ الفنّ والذّوق والرقيّ والمثابرة ... كلّ عام وأنتَ هواء هذا الوطن وأمانه”.

Advertisements

وأضافت: “كلّ عام وأنت المتربّع المُبهر المهتّم بتفاصيل عمله ، وفي كلّ مرّة بشكل مختلف ، متجدّد غضّ المشاعر وبريء الابتسامه ، حنون لطيف ، كلّ عام وأنت الخير #محمّد_عبده”.

وفنان العرب محمد عبده من مواليد 12 يونيو عام 1949، وهو يعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث، ومعروف بلقب “فنان العرب” ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.

وقد شارك محمد عبده كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال أفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس. ويعتبر محمد عبده أبرز فناني السعودية.