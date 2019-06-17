باسل خياط يكشف السبب الحقيقي لطرده من نقابة الفنانين بسوريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان السوري باسل خياط للمرة الأولى عن السبب الحقيقي الذي دفع نقابة الفنانين في سوريا لطرده منها منذ فترة.

الفنان السوري أكد، خلال استضافته في برنامج “أكلناها”، أن المسألة مركبة، وأن عدم دفعه الاشتراكات السنوية ليس بسبب مقنع ألحقيقي.

وأضاف أن رقم هاتفه معروف ولو كانت المسألة مادية كان من المفترض إبلاغه بالأمر، وإذا اعترض أو لم يدفع يتم اتخاذ مثل هذه القرارات.

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أما عن السبب الحقيقي، فقال إنه قد يكون تصريحا سيئا نُسب إليه في بعض وسائل الإعلام، وذلك بعدما قام أحد الصحافيين بنشر تصريحا كاذبا عن لسانه، وهو ما تسبب بهذه الأزمة.

وأكد أنه ليس الوحيد الذي طرد من النقابة، بل هناك بعض النجوم السوريين الآخرين من بينهم الفنان جورج وسوف، لأسباب غير واضحة أيضاً.

يذكر أنه قد عرض مؤخرا للفنان السوري باسل خياط مسلسل “الكاتب” على المنصة العالمية Netflix، وذلك في شهر رمضان الماضي.

ومسلسل «الكاتب» مسلسل لبناني من تأليف ريم حنا، وإخراج رامي حنا، ويشارك في بطولة نخبة من النجوم العرب منهم باسل خياط، ودانييلا رحمة، وجابرييل يمين، وبولين حداد، وندى أبو فرحات، وفادي أبي سمرا.