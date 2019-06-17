برجي أكلاي وحبيبها في أول عطلة رومانسية بعد العودة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة التركية برجي أكلاي أجازتها الصيفية، واختارت أن تفتتحها بعطلة رومانسية تجدد فيها عهد الهوى مع حبيبها راقص الباليه «جان تونالي»، وذلك بعد عودة المياة لمجاريها بينهما عقب فترة انفصال استمرت لأشهر قليلة.

برجي وحبيبها اختارا مدينة بودروم الساحلية، حيث البحر والهواء الطلق، وقد رصدتهما عدسات الباباراتزي خلال جلسة خاصة جمعتهما على أحد المقاهي، حيث ارتسمت الضحكة على ملامح الفنانة الشابة، مما عكس مدى استمتاعهما بالوقت الذي تقضيه مع حبيبها.

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يُذكر أن برجي أكلاي بدأت في مواعدة «جان تونالي»، بعد ثلاثة أشهر فقط على طلاقها من الفنان التركي سآرب ليفند أوغلو، حيث بدأت صداقتهما قبل طلاق النجمة التركية، إلا أنها تطورت تدريجياً، حتى وقعا في غرام بعضهما.

النجمة التركية حصلت على طلاقها رسمياً من سآرب الذي تزوجته في أغسطس 2014 بعد جلسة قضائية واحدة يناير 2017، وقد هز طلاقهما الوسط الفني نظراً لأن الثنائي عاشا قصة حب قوية خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «الأغا الصغير»، وكان سآرب الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق وتزوجت من النجم التركي مراد انالمش عام 2011، ولكن لم يدم الزواج الا لفترة قصيرة وانفصلت عنه بعد عام ونص من زواجهما.

من ناحية أخرى، عُرض لبرجي أكلاي مؤخراً مسلسل «لا تبكي يا أمي» الذي تشارك في بطولته أمام جانسيل إلتشين، أوزلام يلماز، سيزين اكباش واكين مارت.