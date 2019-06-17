ريهام عبدالغفور: أكتفي بمسلسل واحد بسبب سني.. وأتمنى العمل مع هاتين النجمتين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور عن أسباب اكتفائها بالمشاركة في مسلسل واحد في العام.

ريهام قالت: ” أنا خلاص سني كبر، وما بقدرش على موضوع الصحيان والنوم والقلق والضغط وكفاية قلق علي حاجة واحدة”.

واضافت، خلال استضافتها في برنامج “عرب وود” على قنوات “روتانا”: “نوعية الأدوار اللي بقيت بعملها أصعب ومحتاجة تركيز أكثر”.

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ومن ناحية أخرى كشفت الفنانة المصرية عن النجمات التي تتمنى العمل معهما، وهما يسرا ومنى زكي، حيث قالت: “الأستاذة يسرا بحبها جدا وما اشتغلتش معاها وأتمنى أشتغل معاها، ومنى زكي بعشقها على كل المستويات ونفسي أشتغل معاها”.

وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور قد حققت نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسلها “زي الشمس”، والذي لعب خلاله دور “فريدة”، وشاركها بطولته الفنانة دينا الشربيني وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وعمر السعيد، وغيرهم.

ومن المقرر أن يكون للعمل جزء ثاني يتم عرضه في رمضان 2020، واعتمد المسلسل على الفلاش باك، حيث يتم البحث عن شخصية قاتل «فريدة»، وهي ريهام عبدالغفور.

وريهام عبدالغفور من مواليد 6 سبتمبر عام 1978،أي أنها تبلغ من العمر حاليا 40 عاما.