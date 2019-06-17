دنيا وإيمي سمير غانم في كواليس أول بطولة لهما في الطفولة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شارك الإعلامي المصري عمرو الليثي جمهوره بصورة قديمة جمعته بالفنانتين دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم في كواليس أول بطولة لهما في طفولتهما.

الإعلامي المصري كشف أن هذا العمل كان عبارة عن فوازير عام 1995، وأنه كان منتج هذا العمل، حيث قال: ” مع النجمتان دنيا و ايمي سمير غانم في اول بطوله لهم فوازير رمضان من إنتاجي عام ١٩٩٥”.

الصورة حازت على إعجاب متابعي الإعلامي المصري على موقع “إنستجرام”، مؤكدين أن ملامح دنيا وإيمي لم تتغير كثيرا عن طفولتهما.

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دنيا سمير غانم وإيمي هما ابنتا الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، دخلا الوسط الفني منذ طفولتهما، وحققت كل منهما نجاحا كبيرا في مجال الدراما والسينما.

وقد اشتهرت إيمي أكثر على الصعيد الكوميدي، ولكنها أيضا أثبتت جدارتها كممثلة درامية من خلال مسلسل «حق ميت»، والذي شاركت به مع زوجها الفنان حسن الرداد.

وقدمت دنيا الكوميديا بجدارة من خلال مسلسل «الكبير»، مع الفنان أحمد مكي، ثم أصبحت نجمة درامية وشاركت في عدة أعمال ومنها: «في ال لا لا لاند، نيللي وشيريهان، لهفة»، وغيرها.