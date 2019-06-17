وفاة والد زوجة كيفانج تاتليتوج.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

توفي والد زوجة النجم التركي كيفانج تاتليتوج، علي جنكيز ديزر، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

والد منسقة الأزياء التركية باشاك ديزر كان يخضع للعلاج من السرطان منذ فترة طويلة، إلا أنه خسر الحرب أمام المرض اللعين، وكانت باشاك حريصة على التواجد إلى جانبه بين الحين والآخر، حيث قضت آخر عطلة مع زوجها النجم الوسيم في مدينة بورصة، حيث تقيم أسرتها هناك.

Advertisements

باشاك نشرت منذ فترة قصيرة صورة تجمعها بوالديها، ووجهت من خلالها اهداء خاص لوالدها، حيث كتبت: «والدي العزيز.. أنا سعيدة كونك إلى جانبي.. سنقضى سوياً مزيد من الأيام الجملية».

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.