أمير كرارة لـ"العين الإخبارية": أنافس "حرب كرموز" بـ"كازابلانكا"

مشاركة جماهيرية غير مسبوقة تجمع فيها العشرات من محبي السينما، خلال العرض الخاص لفيلم "كازابلانكا" في سينما "فوكس" بمول الإمارات، بحضور أبطال الفيلم أمير كرارة وإياد نصار ومعهم المخرج بيتر ميمي.

الفيلم المصري "كازابلانكا" حطم الأرقام القياسية في إيرادات السينما المصرية، إذ تخطى حاجز الـ39 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري خلال أسبوع من عرضه، كما حصد أكثر من مليون ونصف درهم في صالات العرض الإماراتية.

تدور أحداث الفيلم حول 3 أصدقاء شكلوا فريقا عصابيا للسطو على السفن، وبعد سرقة شحنة ألماس كبيرة يقرر أحد الأصدقاء تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب إلى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات فيما بينهم.





وعلى هامش العرض الخاص، التقت "العين الإخبارية" النجم أمير كرارة وأجرت معه حوارا عن انطلاقه في خطى ثابتة ليرسم طريقا نحو بطولة سلسلة من المسلسلات والأفلام السينمائية، حتى يصل إلى أن يكون أحد أهم نجوم الأكشن في مصر، فإلى نص الحوار..

كيف تقيم تجربتك من لاعب كرة طائرة إلى واحد من أهم نجوم أفلام الأكشن في السينما العربية؟

التمثيل عشقي منذ البداية رغم حبي لكرة الطائرة، وحاولت مراراً وتكراراً في مجال السينما منذ ما يقارب الـ22 عاما كاملة، قدمت خلالها العديد من الأدوار الثانوية في عدد من المسلسلات الدرامية والتي لن يتذكرها الكثير، ولكن بداية ظهوري جاءت مع فيلم "زكي شان" مع الفنان أحمد حلمي وياسمين عبدالعزيز، ومن بعدها جاءت الانطلاقة الحقيقية من خلال "المواطن إكس"، الذي قدمني بشكل مميز، ومن بعدها بدأت أختار أدواري بعناية شديدة.

وأعتقد أن تجربتي في الأكشن لا تحتاج لشرح مني، والجمهور هو فقط من يستطيع تقييمها، ولكن في الوقت نفسه أرى أنني ما زلت في البداية وطموحي ليس له حدود، أما فكرة كوني أهم ممثل في الأكشن فهناك العديد من النجوم الكبار الموجودين على الساحة وبيننا منافسة محترمة وقوية أساسها الحب والمودة.

Advertisements

ما الدور الذي لعبه مسلسل "المواطن إكس" في مسيرتك المهنية؟

كما أوضحت هو نقطة التحول في حياتي الفنية، فقد صنع اسم أمير كرارة وقدمه للجمهور بشكل جديد ومختلف عن الموجود.

هل حصرتك شخصية سليم الأنصاري داخل أدوار الأكشن في السينما، خاصة أنك متوحد معها منذ 3 سنوات؟

أنا فنان شامل، ومن السهل تقديم كل الأدوار، والمسلسل له ظروفه الخاصة، لكن لو هناك عمل كوميدي سأقدمه فورا، وأعتقد أن الفنان غير القادر على تقديم شخصيات مختلفة فهو ليس فنانا حقيقيا.

ما أهمية التجربة الجديدة لفيلم كازبلانكا؟ وما الإضافة التي يقدمها الجمع بين الممثلين العرب والأجانب؟

التجربة مميزة وأضافت لي الكثير، وكل تجربة أقدمها هي بمثابة إضافة لمسيرتي الفنية المتواضعة، وحاولت بقدر المستطاع تقديم الشخصية بشكل يوصل للجمهور فكرة اللص صاحب القلب الضعيف أمام شقيقه.

أما فكرة الفنانين العرب والأجانب فأرى أن أي فنان شارك في العمل هو إضافة كبيرة جداً وله جزء من نجاح العمل، والفيلم ليس أمير أو إياد وإنما مجموعة من الفنانين تجمهم محبة ومودة أخرجوها على الشاشة، وأعتقد أن الجمهور شعر بهذا.

ما الأسباب وراء جماهيرية الفيلم وتحقيقه أرقاما قياسية في إيرادات السينما المصرية؟

كل العوامل ساعدت في ذلك، القصة والإخراج والمطاردات المصنوعة بحرفية عالية، إلى جانب التصوير الأكثر من رائع، الإنتاج السخي خاصة أن المنتج لم يبخل على الفيلم نهائياً وأعطاه أكثر من حقه.

كيف تقيم تقديم فيلم حركة بإنتاج عالٍ رغم تواضع التجربة العربية عموما مقارنة بالأجنبية؟

تجربة ممتازة، ولا أقارن نفسي بأحد، وأنظر فقط إلى أعمالي، لذلك وبعد تحقيق "حرب كرموز" لإيرادات مرتفعة للغاية، وعلى الرغم من أنه ينتمي لأفلام الأكشن لكن في زمن قديم قررت أن أنافس "حرب كرموز" بـ"كازابلانكا"، فأنا لا أنظر لأحد بل أهتم فقط بعملي.