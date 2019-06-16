بعد 33 عاما من الحادث.. كارثة "تشيرنوبل" تضرب مسلسلا أمريكيا

انتقد المهندس الأوكراني أوليكسي أنانينكو، الذي شارك في عملية تصريف المياه تحت محطة "تشيرنوبل" لمنع حدوث مزيد من الانفجارات عام 1986، المسلسل الأمريكي "تشيرنوبل" الذي يتناول هذه الواقعة، واصفا إياه بـ"عدم الدقة".

وأوليكسي أنانينكو هو واحد من 3 رجال ساهموا في تجنب كارثة أكبر، ومع ذلك يصر هذا المهندس أن ما فعله لم يكن بطوليا.

وقال أنانينكو، 59 عاما، الذي يعيش حاليا في شقة متواضعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف: "لم أشعر يوما بأنني بطل.. كنت أقوم بعملي".

وفي واحدة من أكثر الحلقات المؤثرة من مسلسل "تشيرنوبل" القصير الذي يعرض على قناة "إتش بي أو"، يمشي الممثلون الذين يؤدون أدوار أنانينكو ومهندسين آخرين هما فاليري بيسبالوف وبوريس بارانوف عبر ممرات مغمورة بالمياه لتفريغ خزان ماء يقع على عمق 3 أمتار أسفل المفاعل الذي انفجر.

وكان خبراء يخشون من حدوث انفجار آخر نتيجة احتراق الوقود المشع الفائق الحرارة عبر أرضية إسمنتية متفاعلا مع الكمية الكبيرة من المياه الموجودة في الخزان.

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وأشار أنانينكو إلى أنه ومن كانا معه كانوا ينفذون التوجيهات بكل بساطة بدون أن يكونوا على علم واضح بالأخطار التي سيواجهونها.

وتابع أنانينكو الذي لا يشبه بشعره البني وعينيه البنيتين الممثل الأيسلندي الأشقر بالتاسار بريكي سامبر الذي يؤدي دوره في المسلسل: "تلقيت الأوامر بالذهاب إلى هناك، لذلك ذهبت، لم أكن خائفا".

وأكد أنه لم يواجه مشكلات صحية خطيرة بعد المهمة مباشرة، وكان قادرا على مواصلة العمل في القطاع النووي حتى عام 2017، إلا أنه أجبر على التقاعد بسبب تعرضه لحادث سيارة دخل على أثره في غيبوبة استمرت شهرا وأثر على ذاكرته.

وحاليا، يتلقى أنانينكو راتبا تقاعديا شهريا من الدولة يبلغ نحو 417 دولارا.

ومن ناحية أخرى، قال أوليكسي بروس الذي كان تقنيا في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل النووية إن لديه بعض الانتقادات عن المسلسل.

وأوضح: "يظهر العلماء النوويون في المسلسل كأشخاص يخافون من كل شيء ويخافون من رؤسائهم لكن في الواقع كانوا حازمين للغاية".

وانتقد سيرجي باراشين الذي تولى سابقا إدارة محطة تشيرنوبل المسلسل، مشيرا إلى وجود مشاهد غير واقعية به قائلا: "كان الاختصاصيون يبحثون عن حلول، لكنهم يبدون في المسلسل كأنهم يرفضون تلقي المعلومات".