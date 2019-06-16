نادين نسيب نجيم بصحبة فنانات لبنان: "نحن الأقوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها بصحبة عدد من الفنانات اللبنانيات.
وظهرت في الصورة نادين نسيب نجيم، سيرين عبدالنور، ورد الخال، داليدا خليل، ماجي بو غصن، كارين رزق الله، جيسي عبده، ندا أبو فرحات، ستيفاني صليبا، نادين الراسي.
وعلقت "نادين": "معا، نحن الأقوى"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن نادين نسيب نجيم، شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "خمسة ونص"، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، وهو من بطولة الفنان السوري قصي خولي، وإخراج فيليب أسمر.
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