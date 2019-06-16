صلاح عبدالله يحتفل باليوم العالمي للأب بطريقة ساخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان الكبير صلاح عبدالله، بعيد الأب، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.

وعلق: "ماحدش قالي كل سنة وإنت طيب ليه، واللي هيقول دلوقتي من غير هدية، مش هرد عليه، قال إيه، اليوم العالمي للأب".

من ناحية أخرى، يشارك الفنان صلاح عبدالله في بطولة فيلم "قهوة بورصة مصر"، والمقرر طرحه بالسينمات خلال أيام، وهو من بطولة حسن حسني، لطفي لبيب، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام.

