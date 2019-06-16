محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان هادي الجيار، إنه حتى الآن لم يبدأ في تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير".
وأكد "الجيار" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لم يتحدد حتى الآن موعد تصوير الحلقات الجديدة من المسلسل.
وأشار إلى أنه لا يوجد تغييرات جديدة في فريق العمل، ولم ينضم أبطال جدد للمسلسل.
مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، سوسن بدر، مجدي كامل، هادي الجيار، داليا مصطفى، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
كانت هذه تفاصيل خبر هادي الجيار: لم نبدأ بعد في تصوير الجزء الثالث من "البيت الكبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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