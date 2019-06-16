هادي الجيار: لم نبدأ بعد في تصوير الجزء الثالث من "البيت الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان هادي الجيار، إنه حتى الآن لم يبدأ في تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير".

وأكد "الجيار" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لم يتحدد حتى الآن موعد تصوير الحلقات الجديدة من المسلسل.

وأشار إلى أنه لا يوجد تغييرات جديدة في فريق العمل، ولم ينضم أبطال جدد للمسلسل.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، سوسن بدر، مجدي كامل، هادي الجيار، داليا مصطفى، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.