نبيل الحلفاوي: قلت مروان محسن رقم 1

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على أداء مروان محسن مع منتخب مصر في الودية التي يخوضها اليوم أمام غينيا.
كتب الحلفاوي: "مروان بتاع زمان.. ما تقوليش محطة وكلام فارغ، تسديد على المرمى مرتين في دقيقة واحدة بالقدم وبالرأس. ثم تسديدة رائعة بهدف، قلت هو رقم 1 في رأس الحربة.. وقالوا ما قالوا.. وكان الرد في الملعب".
يُذكر أن منتخب مصر يلعب الآن مع منتخب غينيا في اللقاء الودي الذي يخوضه المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم في 21 يونيو الجاري.
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