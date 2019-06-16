ريا أبي راشد تهنئ زوجها بعيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرصت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، على تهنئة زوجها الإيطالي "فاليريو"، بمناسبة عيد الأب. ونشرت "ريا" عبر صفحتها بإنستجرام، صورة تجمعها بزوجها وابنتهما، وعلقت: "عيد أب سعيد، زوجي الإيطالي الصبور، والد ابنتي لولا". يذكر أن الإعلامية اللبنانية حلت ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس في حلقة من برنامجه "الحكاية"، تحدثت فيها عن كواليس إستضافتها لنجوم عالميين.

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