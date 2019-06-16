رامز جلال ساخرًا من شقيقه: "تحس إنه بيباركلي علي خطوبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

سخر الفنان رامز جلال من شقيقه ياسر جلال، الذي حرص على تهنئته على فيلمه السينمائي الجديد "سبع البرمبة"، المعروض حاليًا بدور السينما.

نشر رامز مقطع فيديو له مع شقيقه عبر حسابه على "تويتر" معلقًا: "من كواليس سبع البرمبة، تحس إن ياسر بيباركلي علي خطوبتي مش على الفيلم، سبع البرمبة بجميع دور العرض والله المستعان".

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وقال "رامز" في الفيديو: "ستقف صناعة السينما أمام تلك اللحظة التاريخية، أحب أقدملكم مفاجأة مبتحصلش غير مرة واحدة في التاريخ، مفاجأة فيلم سبع البرمبة ياسر جلال"، ليرد عليه "ياسر": "ألف مبروك يا رموز وربنا يوفقك ويتمملك على خير".

"سبع البرمبة"، بطولة ياسر جلال وجميلة عوض وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت. وهو عمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.​