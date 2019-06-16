بالفيديو.. على ربيع ضحية "مقلب" أوس أوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أسقط الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" زميله علي ربيع ضحية مقلب أثناء قيادة الأخير سيارته. استغل أوس أوس انشغال ربيع بهاتفه وحاول أن يخيفه ليوقف السيارة بشكل مفاجئ. Advertisements نشر "أوس أوس" مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وثق به المقلب، وعلق: "إعمل المقلب ده في خمسة من صحابك وهتسمع خبر حلو". يذكر أن أوس أوس ظهر ضيف شرف في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي خاض بطولته علي ربيع في دراما رمضان الماضي.​ ​

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