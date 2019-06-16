وسط الأشجار.. جلسة تصوير جديدة لريهام أيمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة صيفية وسط الأشجار. علقت ريهام على الصور: "فعاليات الصيف". يُذكر أن الفنان شريف رمزي تزوج من الفنانة ريهام أيمن في 15 مايو 2015، وبعدها اعتزلت التمثيل. ​

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