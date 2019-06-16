شنت الجماهير على مواقع التواصل الإجتماعي هجوم واسع على المطربة المغربية وداد سيري التي ظهرت العام الماضي كمتسابقة في برنامج “آراب جوت تالنت”. وأثار رأي “سيري” في تعليقها على ملامح وجوه الأشخاص وأشكالهم استياء واسع بعد نشرها فيديو عبر حسابها بموقع “سناب شات” سخرت فيه ممن يطالبها بعدم الذم في ملامح أحد الأشخاص لأنها “خلقة ربنا” قائلة: “لا حبي مو خلقة ربي.. هذه جيناتك .. أمك مو حلوة وأبوك مو حلو ويمكن عمتك مو حلوة أو جدتك مو حلوة وأنت طلعت تشبهها.. جينات تتوارث على أجيال.. فالبيئة تعطي مفعول على شكلك والجو كذلك.. فلما أقل لك أنت مو حلو لا تزعل وتقول خلقة ربي .. ايش يعني مو كل الناس حلوة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر وداد سيري تعايب على ملامح بعض الأشخاص: “مو حلوين ومو خلقة ربي”.. وهجوم واسع عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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