هاشتاج حمادة هلال يثير سخرية الجمهور على تويتر

أثار الفنان حمادة هلال حالة كبيرة من الجدل علي السوشيال ميديا، بعد تصدره قائمة الأكثر تداولًا علي موقع التدوين العالمي "تويتر" ، دون أسباب واضحة، واتخذ الجمهور من ذلك الأمر مادة للسخرية والتساؤل، حتي أن البعض قال أن "هلال" نفسه لا يعرف السبب.
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها ردود فعل الجمهور الساخرة بعد تصدر اسم الفنان حمادة هلال تريند موقع تويتر.
فكتب عشماوي عبر حسابه: "لقيت حمادة هلال تريند و الناس كلهابتسأل قلت ادخل أسأل أنا كمان .. و ربنا يخليك لينا يا باشا".
ونشر أحمد عبدالله صورة للفنان الراحل يوسف عيد من فيلم الناظر، وكتب ساخرا علي طريقته: "ياابني انطق حمادة هلال تريند ليه
وتعليقًا علي الأعداد الكبيرة التي تتساءل عن سبب تصدر حمادة هلال تريند تويتر، قالت، هدي بكري: "رابطة الناس اللي مش عارفة حمادة هلال تريند ليه
وربطت أسماء كابو، لغز التريند، ببطولة كأس أمم افريقيا، فقالت: "من البديهى أن حمادة هلال تخصص أغانى الفوز بأمم أفريقيا ومن البديهي أن الفرقة هتتغلب من الفرقة الموسيقية فقالك ننزل بحمادة هلال بدرى واهو كله محصل بعضه".
وقالت عاشقة الأهلي: "كل الناس شغالة تسأل حمادة هلال تريند ليه
وعلق عمرو شريف علي الضجة التي صاحبت تصدر حمادة هلال تريند تويتر، فقال: "جمعيات حقوق الإنسان عندها علم أن حمادة هلال تريند دلوقتي".
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