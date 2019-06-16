«سبع البرمبة».. يقع في خطأ الاقتباس من فيلم «عفريت مراتي»

غاب لسنوات طويلة الفيلم الكوميدى عن دور العرض السينمائى، إلا بعض المحاولات القليلة التى نتج عنها أفلام فارغة من محتواها وتعتمد على بطل العمل الذى أثبت فشله، وفيلم «سبع البرمبة»، للفنان رامز جلال رسم حالة فنية مختلفة، وحجز مقعداً له لدى الجمهور، وأعاد الكوميديا للشاشة الكبيرة، وجعل جمهوره الذى ينتظره من رمضان لرمضان عبر برنامج المقالب الذى يعرض على الإم بى سى مصر، يتساءل عن فيلمه الجديد، الذى اعتقد أن جلال يقدم فيلماً للمقالب بشكل مختلف، فاحتشد عند حجز التذاكرالشباب والأطفال، وعند عرض الفيلم يصمت الجمهور، وتدور عجلة الفيلم ليأخذنا فى عالم إنسانى بمواقفه الكوميدية بين رامز جلال وجميلة وبيومى فؤاد ومها أبوعوف وبقية أسرة الفيلم، وللوهلة الأولى يذكرك بفيلم عفريت مراتى لشادية وصلاح ذو الفقار والذى يحكى عن معاناة عايدة التى تعيش فى فراغ بسبب انشغال زوجها الدائم فى عمله أو مع أصدقائه، فتشغل وقت فراغها

بمشاهدة الأفلام، إلا أن استمرارها بمشاهدة الأفلام يصيبها بمرض تقمص الشخصيات، فهى مرة بطلة غادة الكاميليا ومرة ريا بعد مشاهدتها لفيلم ريا وسكينة ومرة أخرى تتسبب فى فضيحة لزوجها عندما تتقمص شخصية إيرما لادوس.

ويتقمص البطل الشخصيات لعلاج زوجته التى تعانى من انفصام فى الشخصية وتورط زوجها فى كثير من المواقف الكوميدية، ونجح رامز وليس مخرج العمل فى استقطاب الشخصيات الحقيقية التى تجذب الزوجة مثل الفنان أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال.

المخرج محمود كريم ساهم فى إخراج فيلم سريع الأحداث، ووظف الموسيقى التصويرية لعمرو إسماعيل لخدمة أحداث الفيلم، ويعتبر فيلم سبع البرمبة التجربة الثانية له مع رامز بعد فيلم رغدة متوحشة.

أما لؤى السيد مؤلف الفيلم كتب قصة خفيفة يستوعبها جمهور العيد خاصة الأطفال، ورغم أن القصة

مقتبسة من فيلم عفريت مراتى، إلا أن الفيلم يعتبر من أفلام الست كوم، وكان على المؤلف أن يجتهد بعض الشىء، ويكتب عملًا خالصًا من تأليفه حتى لا يقع فى مقارنة بين فيلم قدم للسينما فى الستينات، وفيلمه، الذى استغرق تصويره عاماً كاملاً فى التحضير والتصوير، ويحسب للمؤلف أنه أخرج رامز عن الصورة النمطية التى انحسر فيها ببرامج المقالب وربما غسل الفيلم ما اتهم به رامز بأنه خرج عن المألوف، ويقدم برنامجًا يصدر العنف ويهين ضيوفه، وجعل المجلس الأعلى للإعلام يعترض عليه وينذره بالبعد عن نوعية البرامج التى تنشر فى طياتها إهدار كرامة الضيف من أجل حفنة من المال، فغسل رامز نفسه ليعيد موهبته الحقيقية كممثل موهوب يملك قدرات معقولة لتقديم فيلم كوميدى مكتمل العناصر ويرضى الأذواق المختلفة للجمهور.

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