عزت أبوعوف.. 40 عاماً من الإبداع

الفنان الكبير الدكتور عزت أبوعوف يرقد حاليًا بإحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين حيث يعانى من حالة صحية صعبة طبقًا لما صرحت به شقيقته الفنانة مها أبوعوف ويحتاج لدعوات الملايين له بالشفاء العاجل.

عزت أبوعوف فنان كبير بمعنى الكلمة وهو بحق فنان شامل، رحلته الفنية بدأت منذ أكثر من أربعين عامًا بعد تخرجه فى كلية الطب فى منتصف السبعينيات قرر العمل بالفن وكانت بدايته مثيرة للإعجاب والدهشة بعد تكوينه فرقة «الفور إم» مع شقيقاته الأربع كانت فرقة غنائية وأحيت العديد من الحفلات ومن أشهر ما

قدموا أوبريت الليلة الكبيرة.. والعديد من الأغنيات المرحة التى تبعث على التفاؤل والمرح والانطلاق، كان أبوعوف يتمتع بالموهبة والقبول الشديد وكان من الطبيعى أن تجذبه السينما حيث شارك فى بطولة العديد من الأفلام واشتهر بشخصية الرجل الجذاب الارستقراطى، من أبرز أفلامه طيور الظلام، آيس كريم فى جليم، اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، عبود على الحدود. كما شارك فى بطولة العديد من المسلسلات أبرزها الرجل الآخر، أم كلثوم،كان آخر ظهور للنجم الكبير فى إعلان شهير فى شهر رمضان مع الهضبة عمرو دياب، ولا ننسى أن الفنان الكبير رأس مهرجان القاهرة السينمائى لعدة دورات ونجح فى تطوير المهرجان بشكل كبير ليثبت بالدليل القاطع أنه فنان شامل وإدارى رائع ونجم بالفطرة، عزت أبوعوف كان يضفى حالة جميلة على أى عمل فنى يشارك فيه، نجح أبوعوف أيضًا فى العمل فى الإعلام حيث كان يشارك عمر أديب لعدة سنوات فى تقديم برنامج القاهرة اليوم على قناة أوربت.

المعروف أن عزت أبوعوف يمر منذ سنوات بمحنة قاسية منذ رحيل زوجته فاطيمة وربما كان هذا سببًا فى تدهور صحة فى السنوات الأخيرة، ندعو جميعًا للدكتور عزت أبوعوف بالشفاء العاجل.