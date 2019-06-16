عزت أبوعوف.. 40 عاماً من الإبداع

الفنان الكبير الدكتور عزت أبوعوف يرقد حاليًا بإحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين حيث يعانى من حالة صحية صعبة طبقًا لما صرحت به شقيقته الفنانة مها أبوعوف ويحتاج لدعوات الملايين له بالشفاء العاجل.
عزت أبوعوف فنان كبير بمعنى الكلمة وهو بحق فنان شامل، رحلته الفنية بدأت منذ أكثر من أربعين عامًا بعد تخرجه فى كلية الطب فى منتصف السبعينيات قرر العمل بالفن وكانت بدايته مثيرة للإعجاب والدهشة بعد تكوينه فرقة «الفور إم» مع شقيقاته الأربع كانت فرقة غنائية وأحيت العديد من الحفلات ومن أشهر ماقدموا أوبريت الليلة الكبيرة.. والعديد من الأغنيات المرحة التى تبعث على التفاؤل والمرح والانطلاق، كان أبوعوف يتمتع بالموهبة والقبول الشديد وكان من الطبيعى أن تجذبه السينما حيث شارك فى بطولة العديد من الأفلام واشتهر بشخصية الرجل الجذاب الارستقراطى، من أبرز أفلامه طيور الظلام، آيس كريم فى جليم، اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، عبود على الحدود. كما شارك فى بطولة العديد من المسلسلات أبرزها الرجل الآخر، أم كلثوم،
المعروف أن عزت أبوعوف يمر منذ سنوات بمحنة قاسية منذ رحيل زوجته فاطيمة وربما كان هذا سببًا فى تدهور صحة فى السنوات الأخيرة، ندعو جميعًا للدكتور عزت أبوعوف بالشفاء العاجل.
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