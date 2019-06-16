مفاجأة في إيرادات فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة

اشتدت المنافسة بين أفلام موسم عيد الفطر منذ طرحها بدور العرض، ومازالت الإيرادات في تزايد مستمر حتي الأن، إلا أن فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة هو المتصدر حتي الأن، حيث حقق بالأمس إيرادات وصلت مليوني و25 ألف جنيه، لتكون الحصيلة الاجمالية للفيلم 45 مليون و 682 ألف جنيه خلال 12 يوم عرض فقط.

ويتنافس في موسم عيد الفطر إلي جانب "كازابلانكا"، أربع أفلام أخرى، وهي كالأتي: "الممر" الذي يقوم ببطولته أحمد عز، تأليف وإخراج شريف عرفة، "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز، و أخيرًا فيلم

"محمد حسين" قام ببطولته الفنان محمد سعد و من إخراج محمد على.

يذكر أن فيلم "كازابلانكا"، من بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف منهم مصطفى شعبان، نيللى كريم ، بيومى فؤاد، أحمد فهمى، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن.