بالفيديو.. ياسر جلال يداعب شقيقه في كواليس "سبع البرمبة"

طرح النجم رامز جلال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليه كاتباً: "تحس ان ياسر بيباركلي علي خطوبتي مش علي الفيلم.. سبع البرمبة.بجميع دور العرض و الله المستعان".

يذكر أن الفنان رامز جلال طرح مؤخراً برنامج مقالب بعنوان "رامز في الشلال"، و تم

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تصويره في مدينة بالي بدولة إندونسيا، و تدور أحداث البرنامج حول دعوة من قبل جاد شويري أو مهيرة عبد العزيز لتصوير إعلان في الجزيرة يخص المسابقات المائية، فيأتي الضيف إلي الجزيرة بطائرة هليكوبتر، و يتم استقبالههناك حيث تدور أحداث المقلب.

جدير بالذكر أن النجم ياسر جلال شارك مؤخراً في مسلسل "لمس أكتاف" و هو بطولة كل من هاني سرحان، و إخراج حسين النباوى، و بطولة كل من كرم جابر، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، اروى جودة.