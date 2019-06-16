بالفيديو.. ياسر جلال يداعب شقيقه في كواليس "سبع البرمبة"

طرح النجم رامز جلال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليه كاتباً: "تحس ان ياسر بيباركلي علي خطوبتي مش علي الفيلم.. سبع البرمبة.بجميع دور العرض و الله المستعان".
يذكر أن الفنان رامز جلال طرح مؤخراً برنامج مقالب بعنوان "رامز في الشلال"، و تم
جدير بالذكر أن النجم ياسر جلال شارك مؤخراً في مسلسل "لمس أكتاف" و هو بطولة كل من هاني سرحان، و إخراج حسين النباوى، و بطولة كل من كرم جابر، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، اروى جودة.
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