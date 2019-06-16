بالفيديو.. "مزيكا" تطرح دويتو "إحنا الأساطير" لمنتخب مصر

طرحت اليوم شركة "مزيكا" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وجميع المتاجر الإلكترونية للفنان كريم أبوزيد ومغنى الراب أحمد الشبكشى الدويتو الغنائى الجديد "إحنا الأساطير". والأغنية مهداة للمنتخب المصرى بمناسبة انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرض الفراعنة، وهى من كلمات أحمد أحمد العرفان، وألحان كريم أبو زيد وتوزيع أشرف أبو زيد وماستر كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج جمال العقاد. كلمات أحمد أحمد العرفان، وألحان كريم أبو زيد وتوزيع أشرف أبو زيد وماستر كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج جمال العقاد. وتعتبر هذه الأغنية عودة من جديد للتعاون بين كريم Advertisements أبو زيد ومغنى الراب أحمد الشبكشي، بعد ظهورهما معًا فى رمضان الماضى عبر فيديو كليب أغنية "أهلًا رمضان". وصرح الفنان كريم بأنه سيعود بقوة إلى الساحة الغنائية مع بدايات موسم الصيف، وهناك مفاجآت غنائية خلال الفترة المقبلة، منها استعداده للسفر إلى أمريكا لإحياء حفلين فى ولاية فلوريدا اول اغسطس المقبل.

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