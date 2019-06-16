تعرف علي طريقة مشاركة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

كتب - محمد فهمي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة في الدورة الثالثة للمهرجان والتي ستقام في مدينة الجونة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في مصر والذي سيقام خلال الفترة من 19 إلي 27 سبتمبر 2019، ويستمر تلقي الأفلام التي ترغب في المشاركة حتى 21 يوليو 2019.

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ويقبل مهرجان الجونة السينمائي الأفلام من جميع دول العالم، والأفلام القصيرة التي تم إنتاجها بعد الخامس عشر من نوفمبر عام 2018، وتُعطى الأولوية للأفلام في عروضها العالمية أو الدولية الأولى، كما يجب علي الأفلام القصيرة ألا يتعدى طولها 30 دقيقة، وسيتم اختيار الأفلام التي ستشارك في مسابقات المهرجان من الأعمال التي لم تعرض على الشاشة للجمهور في الشرق الأوسط سواء في دور العرض السينمائية

أو التليفزيونية أو من خلال أي منصات للمشاهدة.كما ينبغي أن تكون الأفلام في لغتها الأصلية وإذا كانت لغة الفيلم لغة غير الإنجليزية، يضاف ترجمة للحوار باللغة الإنجليزية، والأفلام التي ستشارك في مسابقات المهرجان ويكون حوارها بلغة غير اللغة العربية سيتم ترجمتها إلكترونياً إلى اللغة العربية وستقوم إدارة المهرجان بالتعاون مع منتج أو موزع الفيلم من أجل ترجمة الفيلم إذا تطلب الأمر ذلك، والنسخة التي سيتم عرضها أو طباعتها من الفيلم يجب أن تكون متاحة بصيغة DCP بمعيار (2K/4K) ولابد من تقديم المفاتيح الضرورية (KDM) الخاصة بالأفلام ذات اللغة الرقمية المشفرة.وبمجرد اختيار الفيلم وقبول الدعوة منقبل صناعه للمشاركة في المهرجان لا يمكن سحب الفيلم من برنامج المهرجان وستتكفل إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدفع تكلفة تذاكر السفر إلى ومن الجونة بالإضافة إلى تكاليف إقامة لمدة 6 أيام لمخرج الفيلم المشارك في المسابقة.

وتمنح هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء لمسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: "جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير وتشمل (نجمة الجونة، وشهادة تقدير و15 ألف دولار أمريكي)، جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير وتشمل (نجمة الجونة، وشهادة تقدير و7 آلاف وخمسمائة ألف دولار أمريكي)، جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير وتشمل (نجمة الجونة، وشهادة تقدير و4 آلاف دولار أمريكي)، جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير وتشمل (نجمة الجونة، وشهادة تقدير و5 آلاف دولار أمريكي)، ويتم تسليم الجائزة النقدية لمخرج الفيلم الفائز بالجائزة.

لتقديم فيلمك قم بإنشاء حساب على موقع مهرجان الجونة السينمائي من هنا، وبعد ذلك قم بعمل استمارة التقديم .

ولمزيد من المعلومات عن التقديم ولائحة المهرجان اضغط هنا