سلمى رشيد تكشف عن جنس مولودها الأول

بعد ان اعلنت الفنانة المغربية سلمى رشيد عن حملها بشكل رسمي عبر صورة نشرتها على حسابها على انستغرام منذ ثلاثة أسابيع حيث بدت في مراحل متقدمة من الحمل.

كشفت نجمة اراب آيدول اليوم الأحد عن جنس مولودها حيث لفتت الى انها تنتظر مولوداً ذكراً.

وكانت سلمى قد كشفت منذ أشهر الى انها تزوجت وذلك بعدما نشرت هدية تلقتها من زوجها قبل صعودها الى المسرح، وهي عبارة عن ميكروفون مصنوع من الذهب، ومطعّم أيضًا بالماس، ومحفور عليه اسمها.

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ونشرت “رشيد” حينها عبر حسابها على موقع انستقرام مقطع فيديو تستعرض فيه الميكروفون، وقالت: “حبّيت نشارككم هذه الهدية الرائعة (شاركتها معكم لأنها هدية فنية) قبل صعودي على المسرح اللي حتشوفوها معايا دائمًا إن شاء الله، تلقيتها من زوجي دابا. ميكروفون خاص بيا مكتوب عليه اسمي، ومرصع بالماس والدهب الأبيض. شكرًا يا رفيق العمر “.