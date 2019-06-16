أحمد عز يعود لـ«ولاد رزق 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستأنف الفنان المصري أحمد عز، تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلمه، الجديد “ولاد رزق 2”، يوم الأحد 16 يونيو، وذلك بعد عودته من الخارج، قبل أيام، تمهيداً لعرضه في سباق عيد الأضحى القادم.

وعلى جانب أخر، يتابع أحمد عز ردود الفعل إزاء فيلمه “الممر”، المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، الذي يتناول فترة نكسة 1967 وما تبعها بعام كامل، حيث حاز الفيلم علي إشادات جماهيرية ونقدية، بحسب بيان صحفي صادر عنه مؤخرا.

ويشارك في بطولة “الممر” إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد، وضيفي الشرف هند صبري وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

Advertisements

وعلى جانب أخر، كشف الفنان المصري أحمد عز، تفاصيل فيلمه الجديد «الممر»، والمعروض في السينما حاليًا ضمن سبق عيد الفطر.

أحمد عز، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنه أُصيب بخدوش بسيطة في الذراعين والقدمين، أثناء تصوير فيلم “الممر”، والدوبلير أصيب بكسر في فقرات الظهر، وسافر ومكملش معانا، من تاني يوم تصوير.

وأضاف عز، أنه يحب تجسيد هذه المشاهدة خاصةً مع وجود التأمين وليس بطولة أن أقدم المشاهد الخطيرة وأتكسر وأعطل تصوير الفيلم.