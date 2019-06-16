يوسف شعبان يستعد لتصوير «بالحب هنعدى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينتظر النجم المصري الكبير يوسف شعبان، البدء فى تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “بالحب هنعدى”، والذى يجمع بينه وبين الفنانة القديرة سميرة أحمد، ويعيده إلى الدراما بعد غياب فترة كبيرة.

وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى، ويركز على بعض الأشياء التى تمس المجتمع المصرى منها الارهاب وغيره ويلقى الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية الهامة.

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من جانبه قال الفنان الكبير، إنه سعيد بالمشاركة مع نجمة كبيرة بحجم سميرة أحمد قدمت أعمال مهمة فى مشوارها الفنى وحققت كلها نجاحا كبيرا.

ويشارك في بطولة مسلسل “بالحب هنعدي”، يوسف شعبان وعزت أبو عوف ورانيا فريد شوقي، أحمد شاكر عبد اللطيف، ميدو عادل.

والجدير بالكر أن يوسف شعبان وسميرة أحمد، التقيا معًا فى أكثر من عمل سينمائى ودرامى منها فيلم “أم العروسة” مع تحية كاريوكا، وعماد حمدى، ومسلسل “امرأة من زمن الحب” إنتاج عام 1998، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.