"فتوى" التونسي يخطف جائزة المهرجان المغاربي للفيلم

الأحد 2019/6/16 09:24 مساء بتوقيت أبوظبي

حصد الفيلم التونسي "فتوى"، للمخرج محمود بن محمود، الجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم، الذي أسدل الستار على دورته الـ8، السبت، في مدينة وجدة بالمملكة المغربية.

الفيلم حاصل على جوائز كثيرة من مهرجانات عربية، ويتناول قصة رجل تونسي يعيش في فرنسا، ويعود بعد علمه بوفاة ابنه في حادث، لكنه يكتشف أن الأمر مدبر من جماعة متشددة حاولت استقطاب الابن وفشلت.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة الجزائرية مليكة بلباي، عن دورها في فيلم "عرفان"، بينما فاز بجائزة أفضل ممثل، المغربي يوسف عربي عن دوره في فيلم "ولولة الروح".

ومنحت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة جائزتها الخاصة للفيلم المغربي "ولولة الروح"، من إخراج عبدالإله جواهري.

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وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 12 فيلما فاز بالجائزة الكبرى الفيلم التونسي "حورية" من إخراج أسامة عزي، وحصلت بطلته فاطمة بن سعيدان على جائزة أفضل ممثلة.

وفاز بجائزة أفضل ممثل المغربي هشام بسطاوي عن دوره في فيلم "قلق"، للمخرج علي بن جلون الذي حاز جائزة الإخراج.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم التونسي "الإخوان" من إخراج مريم جبور، بينما ذهبت جائزة السيناريو للفيلم الجزائري "نقطة الصفر" للمخرج نسيم بومعيزة.

ونظمت جمعة سيني مغرب المهرجان هذا العام تحت شعار (المغرب الكبير موحد بسينماه) بمشاركة أفلام من تونس والمغرب الجزائر وموريتانيا.

وكرم المهرجان في دورته الـ8 مجموعة من نجوم وصناع السينما، منهم الممثل المصري شريف منير، والمخرج المغربي كمال كمال، والمخرج الجزائري الفرنسي رشيد بوشارب.