توبا بويوكستون وطليقها يتعرّضان لسخرية واسعة بسبب إطلالتيهما!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدتْ عدساتُ المصورين النجمة التركية، توبا بويوكستون، وطليقها الفنان أنور صايلاك، في أول اجتماع لهما بعد طلاقهما رسميًا قبل ما يقارب العامين، حيث التقى الثنائي من أجل التواجد في حفل راقص ضمن فعاليات نهاية الموسم المدرسي لتوأمهما مايا وتوبراك.
وارتدت بويوكستون لأجل هذه المناسبة فُستانًا بسيطًا مزركشًا بالورود، ونسّقت إطلالتها بصندل عالٍ من اللون الأحمر لم يناسب الفستان، مع تسريحة شعر غير مرتبة ونظارة طبية.
وأثارت إطلالة توبا سخرية واسعة بين جمهورها، مُتفاجئين من هذا الاختيار الذي لم يكن مناسبًا لها كنجمة من جهة، وللمناسبة من جهة ثانية، فيما لم يسلم زوجها صايلاك هو الآخر من سخرية الجمهور بسبب إطلالته، حيث ارتدى بنطلونًا بلون البيج مع قميص من اللون الزهري ولم تبدُ تسريحة شعره مرتبة، حتى إن الانتقادات طالتهما بسبب إطلالة توأمهما أيضًا.
يُشار إلى أن الثنائي توبا بويوكستون وأنور صايلاك أعلنا انفصالهما رسميًا قبل ما يقارب العامين، بعد زواج استمر 6 سنوات، وتعيش بيسكتون حاليًا قصة حب مع رجل الأعمال أوموت أفيرجان، الذي يصغرها بسنوات.
بينما لم يكشف صايلاك عن وجود أية علاقة جديدة في حياته، كما اتفق الثنائي بويوكستون وصايلاك على تربية توأمهما سويًا والتواجد من أجلهما في كل المناسبات.
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