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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم أمس السبت زفاف سيرجيو راموس، لاعب المنتخب الإسباني بمدينة إشبيلية، في حفل جمع أبرز نجوم كرة القدم، ومن بينهم النجم ديفيد بيكهام، حيث تتصدر أخبار الزفاف اهتمامات الكثير من وسائل الإعلام، فضلاً عن منصات التواصل الاجتماعي.
وظهر ديفيد برفقة زوجته الجميلة "فيكتوريا"، وكما هو متوقع، كان الثنائي متألقًا ولافتًا للأنظار بأناقته وجاذبيته.
وخطفت فيكتوريا بيكهام الأنظار في زفاف راموس، فمن خلال ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية كيف بدت "فيكتوريا" في غاية الجاذبية بفستان أبيض ذي أشكال سلاسل من توقيع علامتها الخاصة.
ولإبراز إطلالتها أكثر، ارتدت حذاء أنيقًا بلون الفوشيا الزاهي، وأكملت إطلالتها بكعكة عصرية ومكياج نيود، بالإضافة إلى نظارات سوداء.
وبالإضافة إلى جاذبية "فيكتوريا"، تألق "ديفيد" ببدلة أنيقة ذات 3 قطع باللون الكحلي، نسقها مع حذاء أسود، وكانت الابتسامة لا تفارق وجهه.
ويأتي ظهور "فيكتوريا" في حفل الزفاف، في الوقت نفسه الذي كانت تقدم فيه فرقتها "سبايس غيرلز" أداء جولتها الأخير في ملعب "ويمبلي" يوم السبت.
يجدر بالذكر أن فتيات "سبايس غيرلز" أشعلن الأجواء بجولتهن المنتظرة، والتي شملت إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا؛ إذ شهدنا هذا العام المرة الأولى التي يتم فيها لم شمل الفرقة منذ 21 عامًا، ولكن وسط غياب "فيكتوريا بيكهام"، وذلك في جولة منتظرة اتخذت اسم "سبايس وورلد 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر راموس يتصدر مواقع التواصل بزفافه.. وفيكتوريا بيكهام تخطف الأنظار بإطلالتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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