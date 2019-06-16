محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت كنزي دياب ابنة الهضبة صورًا لها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، جمعتها بوالدها الفنان عمرو دياب، وذلك عبر خاصية "ستوري". كتبت كنزي: "عيد أب سعيد يا بابي". يوم الأب هو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد الأب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.