تعدت المليار.. هذه مشاهدات قناة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة أعلن بها عن وصول مشاهدات قناته إلى أرقام قياسية. كتب رمضان: "الحمد لله قناتي الشخصية على Youtube تخطت المليار و٧٠٠ مليون في وقت قياسي". يُذكر أن محمد رمضان ينتظر طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بابا"، وانتهى من تصويرها على طريقة فيديو كليب مؤخرًا.

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