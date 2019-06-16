شهد ورضا.. في كواليس "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان أحمد عز من كواليس فيلم "ولاد رزق2". وكتبت منى التي تلعب دور "شهد" على الصورة: "بإذن الله تعالى.. فيلم ولاد رزق2، قريبًا". فيلم "ولاد رزق 2" يشارك في بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان

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