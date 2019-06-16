مدحت العدل يشيد بتشكيلة منتخب مصر 2009

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد الكاتب مدحت العدل، بتشكيلة المنتخب المصري لعام 2009، التي شاركت في بطولة كأس القارات.

وردًا على فيديو نشره الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، للهدف الذي أحرزه اللاعب محمد شوقي، في شباك المنتخب البرازيلي.

كتب "العدل": "أروع فريق وتشكيل كروي في تاريخ مصر من كل الإتجاهات، فنياً وموهبةً وأخلاقياً، هذه التركيبة الفريدة صعب أن يشكلها القدر قريبا".

ويستعد المنتخب المصري، لخوض أولى مباراته في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي تقام بمصر، يوم 21 يونيو، أمام فريق زيمبابوي.

