ريهام عبدالغفور عن مشاركتها في "الملك لير": "يحيي الفخراني يعطيني دروسًا خصوصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تواصل الفنانة ريهام عبدالغفور عرض مسرحية "الملك لير"، على مسرح كايرو شو في التجمع الخامس، بجانب النجم يحيى الفخراني، وفاروق الفيشاوي للمرة الثانية.

وقالت ريهام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تجربتي في عرض "الملك لير" مختلفة في المرتين التي شاركت فيهما منذ عرضها عام 2001، عن مشاركتي فيها حاليًا".

ووصفت مشاركتها في التجربة الأولى لعرض "الملك لير"، بأنها غيرت فيها كثيرًا واكتسبت منها العديد من الخبرات، وتعلمت وأصبحت ممثلة مختلفة على كل المستويات بعد مشاركتها فيها عام 2001".

وأضافت: "مشاركتي للدكتور يحيي الفخراني شرف كبير، وتعلمت منه كثيرًا ويعد المدرس الخاص لي، وكان يعطيني دروسًا خصوصية كل يوم".

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وتابعت: "في التجربة الثانية حاليًا، أشارك في "الملك لير" بدور مختلف عن التجربة الأولى ويشبه اختياراتي خلال الوقت الحالي".

وأكدت: "ما زلت أتعلم من الدكتور يحيي الفخراني، ولكن أصبحت أكثر جرأة وكسرت حاجز الخوف والرهبة من الجمهور وأصبحت استمتع بالعرض".

وتجسد ريهام في المسرحية دور الابنة الوسطى، وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وتتصاعد الأحدث في إطار درامي .

"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، أحمد فؤاد سليم، محمد فهيم، نضال الشافعي، ومن إخراج مجدي الهواري.