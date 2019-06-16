عائشة بن أحمد تتسلم جائزة المبدعين خارج أرض الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة عائشة بن أحمد، بفوزها بجائزة "المبدعين خارج أرض الوطن"، في الدورة الثانية لمهرجان السينما التونسية.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لها وهي تحمل الجائزة، وعلقت: "بكل فخر واعتزاز، تسلمت أثناء حفل اختتام الدورة الثانية لمهرجان السينما التونسية، الجائزة الشرفية للعصفور الذهبي".

وتابعت: "جائزة المبدعين خارج أرض الوطن، كل الشكر لأعضاء لجنة التحكيم على ثقتهم الغالية".

يذكر أن عائشة بن أحمد، شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "أبو جبل"، وهو من بطولة مصطفى شعبان، دياب، محمود البزاوي، ومن إخراج أحمد صالح.