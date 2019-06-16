مهرجان الزمن الجميل: ناديا الجندي مكرمة مع طليقها وهند رستم حاضرة في فساتينها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 يونيو 2019 07:42 مساءً - واصل طبيب التجميل اللبناني الدكتور هراتش سغبازريان للسنة الرابعة على التوالي تكريم مجموعة من نجوم الزمن الجميل ضمن احتفالية ضخمة في بيروت، وهم شخصيات أبدعوا في المجال الفني على مدار تاريخ الفن العربي، في إطار الحفاظ على تاريخ قامات الفن المبدعة".

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ناديا الجندي نجمة الحفل



ناديا الجندي كانت هي نجمة الحفل بامتياز، حيث تمكنت من سرقة الأضواء بحضورها وفستانها الأزرق، وهي معروف عنها قلة حبها لإجراء المقابلات الصحفية، ولكنها لم تبخل في الكلام مع بعض الوسائل الإعلامية بأمور متعلقة فقط بتكريمها.

خلال كلمتها على المسرح، توجهت ناديا بالشكر لإدارة المهرجان في لبنان وقالت "فعلاً أشعر أن لبنان هو بلد ذواق للفن الجميل والهادف وتكريمي في هذا المهرجان يعني نوع من التقدير والهدية وجملة "مهرجان الزمن الجميل" نفسها فيها رقي وتقدير للفن، واعتراف بالفنانين الجادين ".

ناديا الجندي



وتابعت: " الفن مهنة صعبة ومن يتحمل صعوبة هذا المشوار الطويل عليه أن يكون عاشقاً للفن، وأنا بدأت حياتي وأنا طفلة صغيرة ووهبت نفسي للفن وأحببته وأعطيته الكثير، فأعطاني حب وجمهور بلا حدود". واضافت: "أتمنى أن أبقى عند حسن ظن الجميع وأقدم كل ما هو له قيمة ورسالة للمجتمع".

كما نشرت صورة لها خلال تكريمها فى لبنان مع زوجها السابق المنتج محمد مختار، وكتبت على الصورة قائلة: "تكريمنا أنا ومحمد مختار من لبنان في مهرجان الزمن الجميل ألف مبروك له ولكل المكرمين فى المهرجان".

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هند رستم حاضرة بفساتينها



هند رستم التي اشتهرت بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينيات القرن العشرين، وعُرفت بألقاب عدة منها "ملكة الإغراء"، و"مارلين مونرو الشرق"، لشبهها الظاهر بالممثلة مارلين مونرو بشعرها الأشقر المعروف، تم تكريمها من خلال وضع مجموعة من فساتينها عند مدخل الحفل، وسلمت الفنانة اللبنانية جاكلين الدرع التكريمي لـ بسنت ابنة هند رستم.

الفنانة جاكلين



نجوم تعذر حضورهم



نجوم تعسر حضورهم بسبب ظروف حياتهم الصحية كأ جمال سلامة الذي أطلّ عبر شاشة ألكترونية وقدم الشكر لدكتور هراتش على لفتته المميزة. أما ميشال تابت أصرّ الحضور وهو على كرسي متحرك واستلم جائزته بنفسه على المسرح، ووقف وقدم الشكر للجنة المهرجان ومؤسسه.

كما تمّ تكريم محمود ياسين ولكن استلمت الجائزة عنه زوجته في مصر حيث أطلّت عبر الشاشة بسبب ظروف ياسين الصحية، حيث عبر عن سعادته وامتنانه لهذه الجائزة. كذلك، كانت لفتة جميلة تكريم الراحل جميل راتب من مصر أيضاً من خلال تقديم درع لعائلته. كما قدم درع تكريمي لـ عروس النيل" الممثلة لبنى عبد العزيز التي تعذر حضورها أيضاً لظروف صحية.

ميشال تابت



أسماء النجوم الذين كرموا لعام 2019: ميشال تابت، العملاق روميو لحود، سميحة أيوب،رينيه الديك، صباح الجزائري، عفاف شعيب، سيمون أسمر، هند رستم، سلمى المصري، محمد مختار، سامي خياط، أمل خضير، أنطوان غندور، نادية الجندي.

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على هامش الحفل:



- قدّم الحفل كل من الزميلين فادي عواد وغاييل خوري ، وسيتم عرضه لاحقًا عبر شاشة MTV اللبنانية.

- حضر عدد كبير من نجوم الفن الذين سلموا الدروع للمكرمين من ماديلن مطر، فيفيان عازار، نقولا الأسطا، إضافة إلى عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام.

- صرخة أطلقتها الفنانة عفاف شعيب عبرت فيها عما وصلت له الساحة الفنية العربية وكذلك تحدثت بحرقة عن معاناة الممثل العربي في حياته.

عفاف شعيب وابن شقيقها



- ردّ د. هراتش على عدم تكريم جاكلين، فقال أن "وفاء طربيه ليست مكرمة وهن سيقمن بتسليم جوائز لمكرمين آخرين، والأيام آتية لتكرميهن انشالله.

- أمال خضير سجلت عتباً وجهته عبر "الخليج 365 نت" للفنان عاصي الحلاني تتابعونه لاحقاً على موقعنا بسبب أغنية "يا طير".

- ملّل في صفوف الحضور بسبب ساعات الحفل الطويلة والتي امتدت لغاية الساعة الثانية ليلاً.

- محبة واضحة برزت بين النجمات السوريات: شكر ان مرتدجى، مهى المصري وصباح الجزائري.

النجوم يقطعون قالب احلوى



بماذا صرح نجوم الزمن الجميل على السجادة الحمراء لـ"الخليج 365" تتابعون اللقاءات بالفيديو قريباً على موقعنا.

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