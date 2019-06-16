حفل جديد لفريق "كاريزما" 19 يونيو

يقدم فريق "كاريزما" حفلًا جديدًا يوم الأربعاء الموافق 19 من يونيو بساقية الصاوى على مسرح النهر فى تمام الثامنة مساءً، يقدم الفريق أغنيات مصرية معاصرة تحاكى حياة الشباب فى الثامنة مساءً، يقدم الفريق أغنيات مصرية معاصرة تحاكى حياة الشباب فىهذه الآونة. يذكر ان فريق كاريزما قامت بالغناء ببعض الحفلات الصيفية بالإسكندرية ورأس سدر، كما قام الباند بالغناء ببعض المراكز الثقافية التابعة للهيئة العامة للثقافة.

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