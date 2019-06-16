ملاذ باند يحتفل مع جمهوره الجمعة 28 يونيو

حفل جديد من نوع "روك عربى" يقدمه فريق "ملاذ" على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوى يوم الجمعة الموافق 28 من يونيو الساعة السابعة مساءً. يذكر ان ملاذ هو فريق "روك عربى" تكون فى 2014 على يد محمد عبد الرازق عازف جيتار وملحن ومؤلف أغانٍ وصديقه عمرو بشر عازف ليد جيتار، وكان لديهم نفس الشغف لموسيقى الروك، تعرف محمد عليه منذ 2012 عندما شارك معه فى الرازق عازف جيتار وملحن ومؤلف أغانٍ وصديقه عمرو بشر عازف ليد جيتار، وكان لديهم نفس الشغف لموسيقى الروك، تعرف محمد عليه منذ 2012 عندما شارك معه فىمشروع موسيقى آخر، وتركيز الفريق الأساسى وهدفه هو تقديم موسيقى الألتيرنيتيف روك والهارد روك بكلمات عربية بطريقة يقبلها المستمعون مهما كانت خلفيتهم الموسيقية. قاموا بتسمية فريقهم "ملاذ" للهروب من تعب العمل ومشاغل الحياة، كما أن الملاذ بالنسبة إلى الجمهور هو الملجأ الذى يهربون إليه من الأغانى السطحية المكررة.

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