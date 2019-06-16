ينطلق اليوم، برنامج الإعلامي الرياضي مدحت شلبي "مساء الأنوار يا أفريقيا"، على "راديو إينرجي"، والذي يذاع يوميا من الخامسة للسادسة والنصف مساءً.
ويقدم "شلبي" لجمهوره، ويرصد "شلبي" خلال الأيام الأولى من البرنامج، كل مجموعة وحظوظ المنتخبات في التأهل على البطاقة الأولى والثانية،
كما سيقدم البرنامج التعليقات اليومية على مباريات البطولة، بالإضافة إلى التحليلات والمداخلات الهاتفية من نجوم التحليل والوسط الرياضي في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. أولى حلقات برنامج مدحت شلبي "مساء الأنور يا أفريقيا" على "إينرجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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