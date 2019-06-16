اليوم.. أولى حلقات برنامج مدحت شلبي "مساء الأنور يا أفريقيا" على "إينرجي"

ينطلق اليوم، برنامج الإعلامي الرياضي مدحت شلبي "مساء الأنوار يا أفريقيا"، على "راديو إينرجي"، والذي يذاع يوميا من الخامسة للسادسة والنصف مساءً.

ويقدم "شلبي" لجمهوره، ويرصد "شلبي" خلال الأيام الأولى من البرنامج، كل مجموعة وحظوظ المنتخبات في التأهل على البطاقة الأولى والثانية،

بالإضافة إلى حظوظ تأهل المنتخبات كأفضل مركز ثالث.

كما سيقدم البرنامج التعليقات اليومية على مباريات البطولة، بالإضافة إلى التحليلات والمداخلات الهاتفية من نجوم التحليل والوسط الرياضي في مصر.